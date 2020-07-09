В подмосковной Рузе в результате прорыва дамбы оказался затоплен частный сектор. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за происшествия были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, при проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошел подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные) и одной хозяйственной постройки.