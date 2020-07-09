РИАМО - 9 июл. Власти подмосковной Рузы объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы и затопления частного сектора, из-за ЧП эвакуировано 52 человека, сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

«В результате прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков в ночь с 7 на 8 июля создалась опасная ситуация на дамбе у хлебозавода, возникла угроза разлива реки Городянка и затопления частного жилого сектора», - написал Пархоменко в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что были брошены все имеющиеся силы на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках. Жители частного сектора оповещены и эвакуированы.

«Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу. В первые же минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. Люди не пострадали. Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц», - пояснил чиновник.

Из-за происшествия были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей.

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«Ситуация беспрецедентная. Возможен второй удар потока воды», - сказал Пархоменко.

Автобусы готовы эвакуировать людей в пансионат «Бабаево», там их обеспечат всем необходимым.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, при проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошел подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные) и одной хозяйственной постройки.

По состоянию на 22:00, уровень воды на территории подтопленного участка составлял до 15 сантиметров. Угроза дальнейшего подтопления отсутствует. Погибших и пострадавших нет.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>