РИАМО - 8 июл. Пятнадцать лет колонии строгого режима получил участник «ореховской» и «медведковской» группировок Александр Шарапов, убивший пять человек на территории Московского региона, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Убийства были совершены с 1994 по 2001 годы. Находящийся в международном розыске более 15 лет Шарапов был задержан и доставлен в Москву в 2017 году.

«В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных действий, а также выполнен ряд сложных судебных экспертиз, среди которых баллистические, медико-криминалистические, портретные, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие», - сказала Иванова.

Шарапов полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях.

В состав преступного сообщества входило более 30 лиц, в отношении большинства из них в период с 2004 года по настоящее время вынесено более 12 обвинительных приговоров.