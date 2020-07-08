РИАМО - 8 июл. Законопроект, предлагающий освободить от транспортного налога людей, которые впервые приобрели недвижимость на территории Московской области, рассмотрят на заседании Мособлдумы 9 июля, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Инициатива принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Квартира или дом должны быть не старше трех лет. Налоговая льгота предоставляется на одно транспортное средство на один год. Кроме того, на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент, который нужно применять для дорогостоящих авто (от 3 миллионов рублей).

«Такая мера особенно актуальна в период пандемии, когда многие семьи оказались в сложных экономических условиях, а также станет хорошим подспорьем для молодых семей. Кроме этого, законопроект позволит увеличить налоговый потенциал Московской области, поскольку будет стимулировать автовладельцев регистрировать свои транспортные средства на территории региона», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Льготу можно будет получить один раз в течение трех лет с момента регистрации права собственности на недвижимое имущество. Так, например, если семья купила квартиру, зарегистрировалась в ней в июле, то они уже смогут не платить транспортный налог, начиная с 1 августа. Или же могут оформить льготу не сразу, главное - сделать это в течение трех лет.

К возрасту автомобилей, которые будут освобождены от налога, требований нет. Главное – они должны быть не дороже 3 миллионов рублей.