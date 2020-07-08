РИАМО - 8 июл. Градостроительно-земельная комиссия Москвы на заседании 2 июля решила не вносить изменения в правила землепользования и застройки города на улице Академика Королева владение 2А, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Инвестор планировал разместить на территории АЗС автомойку и автосервис», - пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В настоящее время по указанному адресу расположена АЗС площадью 146 квадратных метров.

Отрицательное решение приняли из-за того, что объект находится в красных линиях улично-дорожной сети.





