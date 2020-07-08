РИАМО - 8 июл. Жители Дмитровского городского округа стали чаще собираться воскресными вечерами в парке «Березовая роща» на сеанс летнего «АвтоКинотеатра», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

«В этот раз зрители окунулись в сюжет русского фильма «Счастье в конверте». На парковке собралось более 20 машин», - говорится в сообщении.

Следующий киносеанс пройдет в пятницу, 10 июля, сразу на двух площадках. В парке «Березовая роща» в Дмитрове по зрительскому голосованию победил мультфильм «Три богатыря на дальних берегах».

В парке имени Лямина в городе Яхрома — зрителям покажут триллер «На луне».

Начало в 21:45.