РИАМО - 8 июл. В центре зимних видов спорта в Дмитровском округе прошел спортивный праздник «ЗОЖ Активация» — первое мероприятие на открытом воздухе после очередного этапа снятия ограничений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дмитровчане соскучились по активному образу жизни и тренировкам, поэтому с удовольствием пришли позаниматься фитнесом и танцами. С 10 до 14 часов для участников проходили разные мастер-классы: йога, воркаут, твирлинг, зумба, скандинавская ходьба, пилатес, кроссфит и многое другое», — говорится в сообщении.

Под руководством опытных тренеров можно было ближе познакомиться с каким-то направлением или попробовать абсолютно новое.

Все мастер-классы были распределены по зонам и временным блокам с соблюдением санитарно-гигиенических рекомендаций и дистанции 1,5 метра между участниками.

Занятия спортом на свежем воздухе всегда дают заряд бодрости и хорошего настроения — то, что нужно после долгого карантина.