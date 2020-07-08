РИАМО - 8 июл. Уже 207 подмосковных организаций стали резидентами особых экономических зон, так, недавно компания «Икс Ред Групп» получила свидетельство резидента ОЭЗ, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организация, разрабатывающая программное обеспечение, будет вести свою деятельность на территории ОЭЗ «Дубна». Теперь компания сможет воспользоваться налоговыми и таможенными льготами, которые доступны для резидентов особых экономических зон Подмосковья.

«Чтобы получить статус резидента ОЭЗ, компании необходимо предоставить в наше министерство заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности и бизнес-план. Экспертный совет оценивает его и принимает решение о поддержке бизнес-плана и подписании соглашения с компанией или отказе в этом», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

После заключения сторонами соглашения, ведомство направляет копию соглашения в министерство экономического развития России. Оно вносит организацию в реестр резидентов особой экономической зоны и выдает свидетельство.