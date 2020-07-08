РИАМО - 8 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, которые предоставил Московский областной перинатальный центр в отношении ООО «ЦИТ», его включат в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В регламентированный срок общество не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на закупку медицинских изделий для эмбриологической лаборатории», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств объективных причин для неподписания проекта контракта в установленный срок.

Изучив представленные доказательства и выслушав доводы сторон, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЦИТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.