РИАМО – 8 июл. В Госавтоинспекции считают, что в России можно увеличить максимально допустимый порог скорости на высокоскоростных участках дорог до 150 километров в час, сообщает kp.ru.

«В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 километров в час, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 километров в час», - сказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

По его словам, выше скорость поднять будет невозможно из-за предела проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой.