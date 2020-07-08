РИАМО - 8 июл. С начала 2020 года почти 1000 ключей от квартир передали дольщикам двух жилых комплексов Москвы, речь идет о ЖК «Зиларт» и «Лучи», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Самая большая доля новоселов – 518 семей – пришлась на ЖК «Зиларт». Он расположен на юге Москвы по улице Автозаводская. Совокупная площадь переданных за полгода квартир здесь – 40 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

В ЖК «Лучи» собственникам передали 439 квартир. Их общая площадь - почти 23 тысячи квадратных метров. Объект находится на западе столицы, между Боровским и Киевским шоссе в 300 метрах от метро «Солнцево».

При покупке жилья в этих домах люди получают не только квадратные метры, но и доступ к подземному паркингу, частным и муниципальным детским образовательным учреждениям в пешей доступности, магазинам, пространствам для отдыха и спорта.