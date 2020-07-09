РИАМО - 9 июл. Заседание Мособлдумы пройдет в четверг в 11:00, на нем планируют рассмотреть ряд вопросов, а также с отчетом о деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области за 2019 год выступит глава ведомства Виктор Королихин, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте Мособлдумы, а также в социальных сетях пресс-центра парламента», - говорится в сообщении.

Среди вопросов, внесенных в повестку: «О внесении изменения в закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», «О внесении изменений в закон Московской области «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области».

А также внесены вопросы о проекте закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2019 год», о проекте закона «О регулировании отдельных отношений в области пчеловодства и в области охраны пчел на территории Московской области» и другие.