РИАМО - 8 июл. Больше 224 тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье, это на 20 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Лидерами посевной кампании стали городские округа – Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Ступино и Дмитровский.

«Из-за проливных дождей нам пришлось списать порядка 3 тысяч гектаров овощных, картофельных и бобовых культур. Их сильно залило и спасти пострадавшие посевы, особенно на севере региона, не получилось», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он подчеркнул, что свои коррективы также внес коронавирус: из-за закрытых границ не удалось привлечь трактористов и механизаторов из других стран.

Из-за погоды посевная площадь овощей значительно снизилась. В этом году это 74 тысячи гектаров, в прошлом было 82 тысячи гектаров. Дожди повлияют и на валовый сбор - он будет ниже, в том числе по картофелю – планируют собрать около 385 тысяч тонн, в прошлом году вышло более 460 тысяч тонн.

Но по некоторым культурам все же удалось перевыполнить показатели. По масличным планируется серьезно прирасти в валовом сборе более чем на 13%. Во многом за счет увеличения посевных озимого рапса. Уборку намерены начать уже 25 июля.

Что касается зерновых и зернобобовых, то таких в Подмосковье посеяно 88,6 тысячи гектара. Собрать аграрии планируют 418-420 тонн – это плюс около 18 тысяч тонн к урожаю прошлого года.

Уборочная компания на озимые культуры стартует в конце июля, по овощным первая декада августа. К этому времени в Подмосковье поступит более 50 новых комбайнов.