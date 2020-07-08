РИАМО - 8 июл. В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха произошло ДТП – столкнулись грузовик и легковушка, один человек погиб, сообщил в среду РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Автодорога Павлино-Зелено. <…> Встречное столкновение автомобилей Kia, легкового, и грузовика Scania», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате аварии погиб пассажир автомобиля Kia. Пострадавший водитель этого авто госпитализирован.