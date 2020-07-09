РИАМО - 9 июл. В Дмитровском округе в четверг с 10:00 до 15:00 пройдет областной фестиваль ВФСК ГТО, любой желающий может сдать нормативы ГТО на стадионе «Локомотив», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Участникам комплекса ГТО будут предложены следующие испытания: подтягивание из виса на высокой (низкой) перекладине; наклон вперед из положения стоя; прыжок в длину с места; рывок гири 16 килограммов; поднимание туловища из положения лежа (пресс); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание)», - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции, мероприятие будет проходить строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Также количество человек будет строго регламентировано, в час смогут участвовать только 50 человек.

Информацию о мероприятии можно получить по телефону: 8(496)227-43-58.