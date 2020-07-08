РИАМО - 8 июл. Дождь, местами сильный, гроза, град и усиление ветра до 17-22 метров в секунду ожидаются в Москве вечером в среду, рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 8 июля в городе Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе — усиление ветра в 17-22 метра в секунду», - говорится в сообщении.

Из-за непогоды в ведомстве рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. А если оставить машину не удастся, то нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также нельзя парковать автомобиль рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями.