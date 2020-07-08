РИАМО - 8 июл. Певица Жанна Фриске, несмотря на свою популярность, не любила отмечать свой день рождения в шумных компаниях, сообщает Nation News.

«Жанна всегда к нам приезжала, готовила какие-то блюда, привозила редкие сладости, которые даже я не пробовала. Мы всегда отмечали праздник в семейном кругу», — сказала мать певицы Ольга Копылова.

В среду Жанне Фриске исполнилось бы 46 лет. 8 июля для семьи известной певицы непростой день, ведь ровно восемь лет назад умерла и бабушка артистки.