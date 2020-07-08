РИАМО - 8 июл. Актер театра и кино Дмитрий Певцов рассказал, что День семьи, любви и верности — это прекрасный и светлый праздник, который к тому же совпадает с его днем рождения, сообщает Nation News.

Традиционно 8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых - князя Петра и его жены Февронии. Символом праздника стали ромашки.

«Восьмое июля для православных – это, конечно, день благоверных князей Петра и Февронии, и соответственно этот праздник светлый, замечательный. И что меня особенно радует, что он совпадает с моим днем рождения. Вот и все комментарии. Прекрасный, светлый, замечательный праздник православный», - сказал Певцов.

Дмитрий Певцов и его супруга, актриса Ольга Дроздова считаются одной из наиболее крепких семейных пар в российском шоу-бизнесе на сегодняшний день. Они связали себя узами брака в 1994 году.