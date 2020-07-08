РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 8 июл. В деревне Акулинино в Домодедове начали капитальный ремонт плотины через реку Злодейку, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Продолжаем приводить в порядок плотины Домодедова. Начали капитальный ремонт плотины в деревне Акулинино через реку Злодейку. Гидротехническое сооружение устарело, а главное – уже не соответствовало требованиям безопасности», – написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Завершить работы, проводимые с учетом требований к охране окружающей среды, планируется в ближайшее время.