РИАМО - 8 июл. В июне этого года в Подмосковье скосили 968 миллионов квадратных метров травы, уже несколько недель подряд вопросы покоса травы и опиловки деревьев являются самыми острыми в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Сезон покоса травы начинается в апреле и длится до октября включительно. Приведение зеленых участков в надлежащий вид происходит в среднем 14 раз за весь период. По нормативам газоны стригут тогда, когда высота травостоя достигает более 20 сантиметров.

«Мы стараемся оперативно реагировать на все жалобы жителей, которые поступают в ЦУР, на «Добродел» и в социальных сетях. Мы увеличили количество бригад с 800 до 1 295 человек, привлекли к работе юридические лица. Также проводим регулярные выездные проверки в проблемные муниципалитеты», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Значительно увеличили количество бригад по покосу травы в Красногорске, Балашихе, Одинцове, Воскресенске, Чехове. Поэтому здесь количество обращений заметно снизилось.

Опиловка и удаление аварийных деревьев и кустарников также является важнейшей частью летнего содержания территорий. Работы по данному направлению проводятся после обследования территорий, а также по обращениям жителей. Согласно регламенту, удалению подлежат сухие деревья и с наклоном менее 60 градусов. За май-июнь всего по Московской области срублено больше 15,6 тысячи деревьев.