В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об очередном этапе снятия ограничений. В связи с тем, что пандемия отступает, в регионе с середины июля официально откроются пляжи, аттракционы и летние кинотеатры в парках, а с 25 июля – рестораны. Что еще заработает в Подмосковье до 1 августа, читайте в материале РИАМО.

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Аттракционы и пляжи

Со следующей среды, 15 июля, в подмосковных парках, которые уже открыты для прогулок, заработают летние кинотеатры под открытым небом и аттракционы.

Кроме того, в Подмосковье 15 июля официально откроются пляжи. Хотя многие жители уже открыли купальный сезон, для безопасного отдыха на подмосковных водоемах требуется разрешение санитарного врача. Купаться в запрещенных местах опасно для здоровья.

Детские лагеря

Также с 15 июля в Московской области начнут прием ребят детские оздоровительные и школьные лагеря. При этом возобновить работу эти организации смогут при строгом соблюдении санитарных требований, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Ранее, с 6 июля, в Подмосковье открылись детские сады, где также действуют ограничения на количество человек в группе, общие мероприятия дошколят и другие.

Соцзащита

С середины июля учреждения социального обслуживания населения Московской области возобновят работу в полном объеме.

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Рестораны и кафе

пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области

Долгожданным событием для жителей Подмосковья станет открытие кафе, ресторанов, столовых, закусочных и других стационарных заведений общепита. Они смогут начать работу 25 июля.

Летние веранды в регионе работают уже почти месяц, с 12 июня. При этом в заведениях общепита действуют особые санитарные правила, в частности, для соблюдения безопасной социальной дистанции должно быть предусмотрено не менее 5 квадратных метров площади на каждого посетителя.

Наличные в транспорте

Также с 25 июля вновь можно будет расплатиться наличными деньгами в общественном транспорте. Оплату проезда наличными временно отменили из-за угрозы распространения вируса. Оплатить проезд можно было с помощью транспортной или социальной карты, а также банковской картой.

Гостиницы и санатории

С 1 августа жителей Московской области ждет еще ряд послаблений карантинного режима. В частности, снова заработают гостиницы и отели, а санатории и другие курортные организации смогут принимать отдыхающих.

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Пандемия отступает, но маски остаются

Как отметил губернатор, Подмосковье постепенно возвращается к нормальной жизни. Во всех городских округах освобождаются койки для больных с коронавирусом, постепенно сворачивают временные госпитали в «Крокусе» и парке «Патриот».

Однако коронавирус не пропал полностью, поэтому необходимо продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим, подчеркнул Андрей Воробьев.

Кроме того, в регионе все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе в учреждениях культуры, кинопоказов и спектаклей в закрытых помещениях.