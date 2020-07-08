РИАМО - 8 июл. С начала 2020 года в поездах ЦППК пассажиры забыли более 200 пакетов и сумок, часто в них были ценные вещи, говорится в сообщении пресс-службы транпортной компании.

«Один из пассажиров оставил в поезде 400 тысяч рублей, другой - забыл пакет с серебряными и золотыми украшениями. Часто разыскивают кошельки, документы, зонты, даже дипломы о высшем образовании», - говорится в сообщении.

Также иногда теряются редкие вещи. Например, нумизмат разыскивал забытый альбом с коллекционными монетами, а один из пенсионеров - корзину с клубникой. Кроме того, один из пассажиров разыскивал надувной бассейн, забытый по пути на дачный участок.

«С началом летнего сезона начинают поступать запросы на розыск самокатов, моноколес, а также саженцев и рассады», - добавляется в материале.

Часто встречаются забытые пассажирами шашки, шахматы, дачные инструменты (лопаты и грабли), разыскивали и разводной ключ.

Чаще всего забытые вещи возвращают владельцам сразу же.

«Сумку, где находилось 400 тысяч рублей, пассажиру вернули в тот же день», - отмечается в материале.

В случае обнаружения бесхозных вещей и предметов работники подразделения транспортной безопасности принимают меры по эвакуации пассажиров, производят оцепление вагона, вызывают сотрудников транспортной полиции.

В компании призвали граждан быть внимательнее к своим вещам, а в случае их утери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.