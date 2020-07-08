РИАМО - 8 июл. Процесс получения статуса пожизненного сенатора бывшими президентами и другими заслуженными лицами не будет автоматическим, поэтому заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ранее занимавший пост президента, не получит этот статус сразу, сообщает ТАСС.

«Что касается права президента РФ стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически. Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки. В пакете законов также будет готовиться и этот механизм», - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На сегодня Совет Федерации формируется представителями регионов, также право вносить свои кандидатуры есть у президента. Президентская норма составляет не более 10% — 17 человек - представителей РФ.

Поправки к Конституции увеличивают президентскую норму до 30 представителей, семь из которых могут быть назначены главой государства пожизненно из числа граждан, «имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».