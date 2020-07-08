РИАМО - 8 июл. В Ивантеевке завершен ремонт моста через реку Учу, ремонт проходил на 1,4 километра Студенческого проезда, работы стартовали в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы завершили ремонт моста через реку Учу протяженностью порядка 49 метров, который находится на территории частного сектора в Ивантеевке. Студенческий проезд – одна из основных дорог, ведущих к городскому парку культуры и отдыха. Интенсивность движения на мосту составляет около 2 тысяч автомобилей в сутки», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На мосту обустроили монолитную плиту, усилили пролетные строения, восстановили защитные слои бетона, балок и опор. Также в рамках работ заменены деформационные швы, обустроен новый гидроизоляционный слой проезжей части и тротуаров.

Кроме того, дорожниками было обновлено асфальтобетонное покрытие, установлены перильные и барьерные ограждения.

При проведении работ въезд на объект не перекрывался. Для удобства жителей было введено реверсивное движение со светофорным регулированием.