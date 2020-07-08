РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Пятерых призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из Балашихи наградили дипломами, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Торжественная церемония прошла в здании администрации городского округа. В ней также приняли участие директора школ и родители учащихся. Дипломы вручала заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

«Призерами стали: Виктория Зайцева из школы №7, Дмитрий Фомин из гимназии №2, Кирилл Ноздря из школы №10, Александра Ересько из школы №5, Иван Галанин из школы №30», - говорится в сообщении.