РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Публичные слушания об исполнении бюджета Балашихи в 2019 году провели в МФЦ округа, доходная часть бюджета исполнена на 102%, его расходная часть - на 95 %, сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

На мероприятии начальник финансового управления администрации Балашихи Елена Ястребова рассказала, что доходная часть бюджета исполнена на 102% и составила 15,3 миллиарда рублей, его расходная часть - на 95% в объеме 15,7 миллиарда рублей. Средства направлялись на реализацию 15 муниципальных программ. Также на территории Балашихи в 2019 году было реализовано 10 федеральных проектов в области образования, культуры, цифровой экономики, демографии, жилья и городской среды (1,5 миллиарда рублей).

«Открытость бюджета, формирование его по наказам жителей, использование различных вариантов реализации проектов на территории, в том числе в рамках программы инициативного бюджетирования, и привлечение новых инвесторов в город дает хороший синергетический эффект. Мы видим, что каждый год бюджет Балашихи прирастает на несколько миллиардов, что позволяет решать значимые для горожан проблемы», - сказал Ефимов.

По словам Ястребовой, в ушедшем году в рамках работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов удалось собрать с 215 компаний в консолидированный бюджет задолженность в сумме более 440 миллионов рублей.

Заместитель председателя Совета депутатов Балашихи Евгений Николаев отметил, что в 2019 году бюджет городского округа неоднократно корректировался. Относительно первоначально запланированных ассигнований его расходы были увеличены на 1,2 миллиарда рублей с учетом межбюджетных трансфертов.

Ефимов поблагодарил коллег за высокие показатели бюджета и активную совместную работу с депутатами Мособлдумы и региональным правительством.

По результатам публичных слушаний Совету депутатов городского округа предложено утвердить решение «Об исполнении бюджета городского округа Балашиха Московской области за 2019 год».

В рамках реализации муниципальной программы «Образование» 82 миллиона рублей были направлены на строительство детского сада в микрорайоне Авиаторов; 77 миллионов рублей – на возведение пристройки к зданию школы №8 в микрорайоне Южное Кучино и 59 миллионов рублей – на пристройку к школе №30 в микрорайоне Авиаторов.

В 2019 году проведен ремонт 678 подъездов в домах на общую сумму 60 миллионов рублей и благоустройство 49 дворовых территорий на сумму 375 миллионов рублей.