РИАМО - 9 июл. Известный автомобильный блогер Артем Ачкасов провел эксперимент и выяснил, откуда в бензобаке автомобиля берется вода и связано ли это с топливом.

Ачкасов рассказал, что на российских АЗС действительно попадается некачественный бензин, содержащий увеличенное количество серы, которая сокращает срок службы катализаторов, форсунок и масла, кислорода, который окисляет все контактные детали, и кислородосодержащих присадок, негативно влияющих на резиновые элементы топливной системы и ДВС и так далее. При этом в таком топливе нет воды.

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Некачественное топливо можно встретить на небольших региональных АЗС, а вот на АЗС крупных известных сетей некачественного топлива не будет, так как у них жесткий контроль качества. Так, в столице недавно проверили автомобильный бензин АИ-92 на семи заправках, принадлежащих крупным компаниям. В результате вся продукция получила наивысший балл.

«Есть и хорошие новости: доля некачественного и фальсифицированного топлива на российских заправках за последние 5 лет сократилась более чем с 20% до 8,9%. Такие данные приводит Росстандарт по итогам проверок за 2019 год. Улучшение ситуации на топливном рынке связывают с системной совместной работой регулятора и сильнейших игроков рынка (крупные топливные компании)», — написал Ачкасов в своем блоге на Drive2.ru.

Ачкасов отметил, что вода может попасть в топливо автомобиля вовсе не на АЗС.

«Все дело в законах физики — во время эксплуатации и простоя (например, связанного с самоизоляцией), в баке образуется конденсат», — пояснил блогер.

Чтобы провести эксперимент, Ачкасов обратился в научно-технический центр «Цельсий Проф». Для проведения эксперимента использовали климатическую камеру, в которой можно воссоздать диапазон температур от минус 70 до плюс 120 градусов, и специальный стенд вокруг топливного стального бака КамАЗа. Для ускоренного моделирования в климатической камере установили температуру в минус 6 градусов, температура топлива составила минус 5 градусов.

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С помощью экшен-камеры за экспериментом наблюдали в режиме реального времени: сначала в баке образовался туман, потом на центральной перегородке выпали конденсированные осадки. Капли воды катились по стенкам бака и попадали в топливо.

«К сожалению, топливная система автомобиля негерметична. Вместе с воздухом в бензобак проникает атмосферная влага, которая конденсируется при перепадах температур. Чем больше объем воздуха в бензобаке, тем больше влаги будет скапливаться. В бензине вода не растворяется, она скапливается внизу бензобака. А вот в дизельном топливе часть воды может раствориться. И при резком понижении до отрицательных температур эта вода выпадет в кристаллы и забьет топливный фильтр. Двигатель просто не заведется», —прокомментировал эксперимент руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторного топлива компании «Газпром нефть» Виктор Чуяков (организация в том числе контролирует качество топлива на одноименных АЗС).

Он рекомендовал при перепадах температур заправлять бак до полного, чтобы минимизировать количество воздуха в бензобаке.