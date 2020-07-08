РИАМО – 8 июл. Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что практически каждый второй россиянин не знает о деятельности профсоюзов, всего было опрошено 1,6 тысячи респондентов, сообщает Nation News.

«Положительно работу таких организаций оценивают 7% опрошенных. Скорее положительно — 21% респондентов. В целом 58% россиян считают, что профсоюзы нужны современному обществу», - говорится в сообщении.

Согласно результату исследованию, только каждый десятый опрошенный состоит в профсоюзе. Треть респондентов раньше были членами профсоюзов.

Между тем, больше половины респондентов никогда не были членами профсоюза.