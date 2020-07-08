РИАМО – 8 июл. После проведения аукционов определили подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ по четырем фельдшерско-акушерским пунктам в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строительством ФАПа в деревне Михалево городского округа Лотошино будет заниматься компания «Липецкэнергоремонт», фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Елгозино и Шевляково в городском округе Клин построит фирма «Монолитстрой», а в деревне Пущино Серпухова – организация «РСП».

«Завершить строительство и ввести новые объекты здравоохранения в эксплуатацию планируется до конца года», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Помимо медицинских кабинетов для осмотра и оказания первой медицинской помощи и необходимых технических помещений, в здании пунктов предусмотрено встроенное жилье для врача с отдельным входом. ФАПы будут построены с учетом доступности для маломобильных групп населения.

После открытия этих учреждений повысится уровень доступности медицинских услуг для жителей деревень и близлежащих населенных пунктов.

Всего в 2020 году в Московской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» будет построено 13 новых ФАПов.