РИАМО - 8 июл. Все желающие смогут смогут принять участие в благотворительном легкоатлетическом забеге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Помню. Бегу. 75» в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Все собранные деньги будут направлены ветеранам ВОВ Дмитрова и Дмитровского городского округа», - говорится в сообщении.

Дистанции для мужчин составит семь километров, а для женщин - пять километров.

Принять участие смогут лица старше 18 лет.

«Регистрация проводится в онлайн-режиме со вторника по пятницу, что позволит избежать массового скопления людей в закрытом помещении», - добавляется в материале.

Мероприятие пройдет с соблюдением стандарта по организации работы спортивных объектов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Старт 11 июля в 10:00. Мероприятие пройдет по адресу: Дмитров, микрорайон Внуковский, дом №28, отделение «Центр зимних видов спорта».

Почта для регистрации: crfk.reg@yandex.ru.