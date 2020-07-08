РИАМО - 8 июл. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство первого этапа технопарка с многофункциональным научно-производственным комплексом на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект возведут на Варшавском шоссе, дом №36 за счет инвестора. Разрешение оформлено со сроком действия до 22 мая 2022 года.

«На строительстве научно-производственного комплекса на Варшавском шоссе проверками будут охвачены все этапы строительства. С участием специалистов Центра экспертиз («ЦЭИИС») проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Комплекс будет состоять из четырех корпусов и вспомогательных строений для реализации проекта по созданию бизнес-производственного центра «Технопарка».

Первый этап включает строительство 20-этажного корпуса А общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров. Здание сложной конфигурации своей низкой частью разместится вдоль Варшавского шоссе.

С 1 по 12 этаж здание спроектировано в едином объеме, с 13-го этажа – разветвляется на две башни. В бизнес-центре разместятся офисные помещения, на первом этаже оборудуют кафе и зоны отдыха. В двухэтажной подземной части создадут паркинг на 389 машино-мест.

На первом этапе также построят въезды на территорию, собственную котельную и трансформаторную подстанцию. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, устроят пешеходные дорожки, площадки для отдыха, установят скамейки и урны, создадут гостевую парковку, автомойки.