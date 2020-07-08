РИАМО - 8 июл. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после заявления жительницы Москвы об избиении ее ребенка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

«В правоохранительные органы поступило заявление от женщины, которая сообщила, что 30 июня 2020 года местный житель применил физическую силу к ее сыну 2009 года рождения»,- сообщила Иванова.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Следователи опрашивают очевидцев. По результатам проверки примут процессуальное решение.