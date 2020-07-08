РИАМО - 8 июл. В Московской области с 1 августа разрешается возобновить деятельность организаций, которые проводят конференции, конгрессы и выставки, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
При проведении мероприятий нужно будет соблюдать стандарт по недопуску распространения коронавируса.
Уведомление о готовности объекта организации конгрессов после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением требований стандарта, направляется в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и в орган местного самоуправления.
Ранее проведение конгрессов и выставок в регионе временно запретили из-за пандемии коронавируса.
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Текстовая трансляция
8 ИЮЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Летние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля. В Подмосковье уже работают автокинотеатры на парковках торговых центров.
- Рестораны в Подмосковье заработают с 25 июля. Летние веранды уже возобновили работу.
- Летние лагеря Подмосковья откроются 15 июля с соблюдением санитарных требований. В настоящее время в регионе работают детские сады, где также соблюдаются требования санитарной защиты.
- Парк «Патриот» и «Крокус Экспо» скоро перестанут принимать пациентов с Covid‑19. В настоящее время в развернутых там госпиталях находятся на лечении несколько десятков человек.
- Пляжи и рестораны могут открыть в Подмосковье к 15 июля. При этом жители уже начали ходить на пляжи, хотя еще не получено разрешение главного санитарного врача.
- Массовые мероприятия в Подмосковье могут разрешить с 27 июля. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
- Театры откроются в Москве 1 августа. В середине июня в них разрешили проводить репетиции.
- В этом году из-за ограничений в связи с коронавирусом в России отменят проведение школьных линеек 1 сентября. До 1 января в школах страны не планируют проводить какие-либо массовые мероприятия.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что московские учащиеся смогут вернуться в школы 1 сентября. По его мнению, школьное образование без очного посещения представить невозможно.
- Тарифы на мобильную связь в России подорожали в среднем на 8% из‑за пандемии коронавируса. Согласно прогнозам, рост тарифов во втором полугодии 2020-го может достигнуть 14%.
- Столичные кинотеатры могут открыть для зрителей уже 1 августа, считает советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Сейчас разрабатывается модель привлечения в них людей из-за того, что пока посещаемость прогнозируется в 20%.
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще покупать велосипеды, причем не только новые, но и подержанные. Возросший спрос на велосипеды стал общемировой тенденцией.
- Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний. Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса.
- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.
- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.
- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.
- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.
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