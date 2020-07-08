РИАМО - 8 июл. Порядка 18,6 тысячи бюджетных мест выделили в этом году для абитуриентов колледжей Подмосковья, что на 1 тысячу больше показателей предыдущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В этом году половина выпускников школ планируют поступать в колледжи и техникумы региона. Прием документов осуществляется по 170 направлениям подготовки. Подать документы можно дистанционно.

«Больше всего мест выделено по направлениям: сфера услуг, машиностроение, информационные технологии, строительство и сельское хозяйство. Они являются наиболее востребованные среди наших ребят. Конкурс на место довольно серьезный – 3 человека», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

На некоторые специальности конкурс достигает 5-7 человек на место.

В этом году подать документы в колледжи впервые можно не выходя из дома, через региональный портал Госуслуг. Сделать это можно до 25 августа.