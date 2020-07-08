РИАМО - 8 июл. Госжилинспекция Московской области проверила почти 7,4 тысячи паспортов готовности многоквартирных домов к предстоящей зиме, различные недочеты выявлены в 49% документов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наиболее частые нарушения: отсутствие информации о подготовке тех или иных конструктивных элементов дома к ОЗП, а также отсутствие подписи кого-то из членов приемочных комиссий. Подписать документ обязательно должны представители управляющей и специализированных организаций, органа местного самоуправления, а также совета многоквартирного дома.

«Органы местного самоуправления обязаны размещать электронные версии паспортов в автоматизированной системе АИС ГЖИ согласно распоряжению областного министерства ЖКХ», - напомнила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Она подчеркнула, что работы нужно проводить равномерно и не переносить основную их часть на вторую половину августа, чтобы возможные нарушения выявлялись заблаговременно.