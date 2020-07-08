РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске на праздновании Дня семьи, любви и верности поздравили 15 семей, в том числе золотых юбиляров, молодоженов и многодетные семьи, работавшие волонтерами в период пандемии, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На бульваре Юности в среду провели праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В нем приняли участие замглавы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политики Татьяна Ропот, депутат Мособлдумы Павел Максимович, член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Любовь Ушанева.

«В Подольске в День семьи, любви и верности зарегистрировали брак восемь пар. С начала 2020 года зарегистрировали свой брак более 600 семей и 31 пара отметила свой золотой юбилей совместной жизни. Сегодня на праздник пригласили разные семьи - многодетные, с приемными детьми, молодожены, золотые юбиляры. Сегодня мы пригласили 17 семейных пар, из них на поздравление смогли прийти 15. Также вместе с учреждениями по работе с молодежью организовали сегодня праздник на бульваре Юности», - сказала Ропот.

На празднике Владимиру и Наталии Хахаевым по ходатайству Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» вручили медаль «За любовь и верность».

«Праздник Дня семьи, любви и верности - это еще и праздник традиций и святых Петра и Февронии. Этот праздник и пример святых показывает, как надо относиться друг к другу. Петр был князем, а Феврония - дочь бортника, но их любовь оказалась настолько сильна, что переборола все земные препятствия. Уверен, что наши ветераны тоже прошли нелегкий путь в любви, но 50 лет - действительно тот срок, который цементирует отношения друг к другу. В Подольске чтут традиции, и глава города вместе с советом депутатов приняли решение установить памятник святым возле ЗАГСа», - сказал Максимович.

По словам Ушаневой, 17 многодетных семей проявили себя во время пандемии, родители вместе с волонтерами и старшими детьми помогали пожилым. Совет депутатов уже наградил восемь самых активных семей, на празднике получили подарки еще пять активных семей.