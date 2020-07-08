РИАМО - 8 июл. Музей-заповедник «Дмитровский кремль» стал площадкой туристско-краеведческих экспедиций «Вещи с памятью», музей является партнером ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Вместе они реализуют грант министерства науки и высшего образования РФ на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. Данный проект приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«В рамках мероприятий по Дмитровскому городскому округу подготовлены две туристско-краеведческие экспедиции с целью выявления вещей-трансляторов исторической и культурной памяти военных лет», - говорится в сообщении.

Подготовлены экспозиции «Фронтовые письма жизни и артефакты» и «По памятным местам Города воинской славы».

Собранные материалы будут использованы для разработки интерактивного туристского веб-квеста в рамках музейной программы «Выставка в чемодане/рюкзаке «Вещи с памятью» по городскому округу, который можно будет использовать в туристских, образовательных и воспитательных целях.

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