РИАМО - 8 июл. В Дмитровском округе началась кампания по трудоустройству подростков «Лето Добрых Дел», которая весь июнь находилась в ожидании начала работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В ее рамках подростков привлекут к работе по благоустройству территории — они будут убирать мусор, сухую траву, облагораживают клумбы.

«Более 40 активных, любящих свой город ребят захотели на каникулах не только отдыхать и развлекаться, но и подключиться к общему делу, сделать наш город красивее и чище, а заодно и получить свою первую зарплату. Для многих это первый трудовой опыт», - говорится в сообщении.

Данный проект является возможностью для детей провести свои каникулы с пользой, найти новых друзей и получить трудовой опыт.

«Приятно видеть, что современная молодежь бережно относится к порядку и каждый день вносит весомый вклад в благоустройство любимого города», - добавляется в материале.