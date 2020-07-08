РИАМО - 8 июл. В Москве Архитектурный совет одобрил проект третьей очереди строительства Центра международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной, в рамках которого будет возведен комплекс из двух зданий, одно из которых – башня кристаллической формы высотой 200 метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры

Наверху этого небоскреба запроектирована смотровая площадка. Проект был поддержан всеми членами Архитектурного Совета Москвы, в том числе архитекторами Сергеем Скуратовым, Владимиром Плоткиным, Николаем Ляшенко и Юлией Бурдовой.

«Я поздравляю заказчика и архитектора с таким принятием проекта Архсоветом. Совет проект поддерживает. Считаю этот проект знаковым и качественным», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул значимость того, чтобы разработанный проект был качественно реализован.

Автором проекта является архитектор Сергей Чобан. Здание высотой 57 метров будет иметь площадь порядка 13 тысяч квадратных метров. Оно будет выходить на улицу Мантулинская. Высотное строение высотой 200 метров и площадью около 60 тысяч квадратных метров будет располагаться со стороны улицы 1905 года. Оба рассчитаны под размещение офисов.

Наверху небоскреба кристаллической формы запроектирована смотровая площадка.