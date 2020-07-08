РИАМО - 8 июл. В Подмосковье с 15 июля учреждения социального обслуживания смогут возобновить работу в полном объеме, для этого необходимо будет направить уведомление в региональное министерство социального развития и орган местного самоуправления, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, учреждения социального обслуживания, где из-за коронавируса установили сменный характер работы по 14 дней или где была установлена временная изоляция, также смогут вернуться к полноценной работе с 15 июля.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Летние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля. В Подмосковье уже работают автокинотеатры на парковках торговых центров.

- Рестораны в Подмосковье заработают с 25 июля. Летние веранды уже возобновили работу.

- Летние лагеря Подмосковья откроются 15 июля с соблюдением санитарных требований. В настоящее время в регионе работают детские сады, где также соблюдаются требования санитарной защиты.

- Парк «Патриот» и «Крокус Экспо» скоро перестанут принимать пациентов с Covid‑19. В настоящее время в развернутых там госпиталях находятся на лечении несколько десятков человек.

- Пляжи и рестораны могут открыть в Подмосковье к 15 июля. При этом жители уже начали ходить на пляжи, хотя еще не получено разрешение главного санитарного врача.

- Массовые мероприятия в Подмосковье могут разрешить с 27 июля. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

- Театры откроются в Москве 1 августа. В середине июня в них разрешили проводить репетиции.

- В этом году из-за ограничений в связи с коронавирусом в России отменят проведение школьных линеек 1 сентября. До 1 января в школах страны не планируют проводить какие-либо массовые мероприятия.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что московские учащиеся смогут вернуться в школы 1 сентября. По его мнению, школьное образование без очного посещения представить невозможно.

«Сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции - 1 сентября», - сказал мэр.

- Тарифы на мобильную связь в России подорожали в среднем на 8% из‑за пандемии коронавируса. Согласно прогнозам, рост тарифов во втором полугодии 2020-го может достигнуть 14%.



- Столичные кинотеатры могут открыть для зрителей уже 1 августа, считает советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Сейчас разрабатывается модель привлечения в них людей из-за того, что пока посещаемость прогнозируется в 20%.

«Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%», - сказал Толстой.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще покупать велосипеды, причем не только новые, но и подержанные. Возросший спрос на велосипеды стал общемировой тенденцией.



- Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний. Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса.

- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.