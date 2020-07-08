РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Сегодня мы отмечаем замечательный праздник. Семья – самая важная часть жизни человека. С января по июнь 2020 года в Люберцах было зарегистрировано более 900 браков. За этот период 2020 года родилось порядка 2,3 тысячи детей. Хочется пожелать в этот день всем люберецким семьям здоровья и благополучия!» - сказал Ружицкий.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский отметил, что нет ничего более ценного, чем семья.

«Партия «Единая Россия» уделяет институту семьи одно из ключевых направлений работы. На территории нашего городского округа реализуется федеральный партийный проект «Крепкая семья». На федеральном уровне создана экспертная группа, которая провела мониторинг обеспечения многодетных семей земельными участками во всех субъектах РФ, подготовлены предложения по совершенствованию законодательства», – сказал Боловодский.

Он добавил, что также проводится стимулирование программ укрепления и развития молодой семьи – реализована льготная программа ипотечного кредитования, урегулированы вопросы получения земельного участка под строительство индивидуального жилья.