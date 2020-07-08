РИАМО - 8 июл. Подмосковный завод «Ятаган» из городского округа Люберцы заключил контракт на поставку производимой продукции в Чехию, компания отгрузит на экспорт оборудование для очистки воздуха, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках сотрудничества с региональным Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности компания получила услуги перевода маркетинговых и технических материалов на чешский язык.

«Подмосковный Мининвест за счет региональных институтов поддержки оказывает предприятиям области содействие в поиске потребителей их продукции на зарубежных рынках, в том числе, в части составления маркетинговых и технических материалов. Это позволяет подмосковным компаниям успешно презентовать свою продукцию за рубежом и находить новых контрагентов», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Таким образом, завод заключил контракт на поставку продукции в Чехию на общую сумму в 1,8 миллиона рублей.