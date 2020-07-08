РИАМО - 8 июл. Согласован архитектурно-градостроительный облик выставочного центра, который возведут на Интернациональной улице в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Выставочный зал станет культурным центром района. Здесь планируется устраивать художественные экспозиции и проводить мастер-классы для взрослых и детей. Здание будет двухэтажным, общая площадь объекта составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров», - рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Основой для архитектурного решения фасадов выбран прием наложения легких арочных элементов на сплошное структурное остекление. Витражи не только обеспечивают панорамные виды, но и дают обилие естественного света в залах. В то же время эффект отражения помогает гармонично вписать здание в окружающий контекст.

«В представленном архитектурном решении воздушность объема сочетается с непривычным использованием ордерных элементов, что делает здание культурного центра заметным, привлекательным для посетителей. Ритмы арочных членений зрительно придают фасадам стройность и монументальность, подчеркивают художественное предназначение объекта», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Также в рамках проекта на территории выставочного зала проведут комплексное благоустройство с организацией парковочных мест, пешеходных дорожек, рекреационных площадок, освещения и установка малых архитектурных форм.