РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Медаль «За любовь и верность» вручили семье Рассказовых из Подольска к 50-летию совместной жизни, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем юбиляров супружеской жизни - Алексея и Раису Рассказовых. Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, супруги отмечают золотую свадьбу - 50-летие совместной жизни. И в этот день им была вручена медаль «За любовь и верность», - говорится в сообщении.

Основой семейного счастья семья Рассказовых считает терпение и уважение друг к другу.