РИАМО - 8 июл. На территории СНТ «Радуга» в деревне Алексеевка городского округа Истра произошло подтопление 20 приусадебных участков, сообщил в среду РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Произошло подтопление 20 приусадебных участков, расположенных в пойме реки, подтопленных домов нет», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники МБУ «Истраспас» эвакуировали троих человек, находящихся в одном из домов. Они убыли в постоянное место жительства.