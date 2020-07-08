РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Жителю подмосковной Балашихи предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 62-летнего мужчины из Москвы, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 3 июля 2020 года в вечернее время около одного из торговых центров в Балашихе между двумя группами мужчин произошел конфликт, в результате которого 62-летнему москвичу были причинены различные телесные повреждения. Он скончался на месте происшествия. По данным эксперта, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность мужчины, причастного к совершенному преступлению. Им оказался 23-летний местный житель. На допросе он сообщил следователю, что в ходе ссоры нанес потерпевшему удар в голову, после которого мужчина упал. Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть мужчины (часть 4 статьи 111 УК РФ)», - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действию других лиц, участвовавших в драке.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъяты видеозаписи с камер наблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводится комплекс других следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается, - заключается в материале.