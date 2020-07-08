РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. Два новых корпуса детского сада №15 «Бригантина» на 250 и 120 мест открылись в среду в микрорайоне Самолет Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Поздравил с этим событием родителей и воспитателей глава Люберец Владимир Ружицкий.

«В Люберцах сегодня двойной праздник! После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, с понедельника вновь открылись детские сады. Жителям микрорайона Самолет повезло больше всех: их малыши пойдут в новые современные учреждения! Желаю ребятам, чтобы они каждый день с радостью бежали в садик! Все так соскучились по общению, совместным играм – пусть лето будет веселым и радостным!» – сказал Ружицкий.

Новые корпуса имеют музыкальные залы, бассейны, кабинеты логопеда, хореографические и компьютерные классы, оборудованные современные игровые и спортивные площадки. Во всех учреждениях строго соблюдаются стандарты организации работы.

В новых корпусах будут функционировать 16 групп, 4 из которых – для детей ясельного возраста.