РИАМО - 8 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 88-летней жительницы Москвы и избиении ее 33-летнего внука, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Тело пожилой женщины с множественными телесными повреждениями, а также колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире жилого дома на улице Дубнинской в Москве. Кроме того, в квартире обнаружили 33-летнего внука погибшей с колото-резаными ранениями. Сейчас он находится в больнице.

«Предварительно установлено, что женщина получила пенсию и отказалась дать деньги внуку и его знакомым, которые хотели приобрести алкоголь. Из-за отказа пенсионерки двое мужчин причинили ей телесные повреждения, а после ее внуку. С места преступления соучастники скрылись», - сказала Иванова.

По подозрению в совершении преступления задержан один из подозреваемых 1976 года рождения. Расследование уголовного дела продолжается.