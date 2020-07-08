РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в День семьи, любви и верности вручил подарки супружеской паре Марковых из Балашихи, которые недавно отметили 65 лет совместной жизни, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Нелли Маркова познакомилась со своим будущим мужем Николаем, когда ей было 16 лет. Вместе с супругом, по профессии военным, «служила» на Дальнем Востоке. Супруги рассказали депутату, что до пандемии вели активный образ жизни, занимались скандинавской ходьбой. Они ждут окончания самоизоляции, чтобы увидеть своих внуков и правнуков.

«Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности и с железной свадьбой. Крепкого вам здоровья, благополучия и скорейшей встречи с внуками и правнуками», - сказал Ефимов.

В конце встречи депутат передал подарки от Московской областной думы.