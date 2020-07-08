РИАМО - 8 июл. В подмосковном Можайске за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество осадков за последние 15 лет – 83 миллилитра, только за прошедшую ночь зарегистрировано 50 миллилитров осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Причиной непогоды послужил малоподвижный атмосферный фронт с существенным градиентом температуры (более 10°), в зоне которого наблюдается активная конвекция. По этой причине ливни продолжались почти сутки без перерыва», - говорится в сообщении.

Сильные дожди ожидаются в центральной части региона в среду днем.

Накануне в Москве из-за непогоды упали 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей. В Подмосковье ветер повалил 94 дерева, оказались повреждены 11 машин.